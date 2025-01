Santos alinha acordo com o Porto para contratar Gabriel Veron por empréstimo

Veron foi revelado pelo Palmeiras e se transferiu para o Porto após três temporadas no elenco principal. Os portugueses desembolsaram cerca de 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na cotação da época) para contratá-lo em 2022. Ele tem contrato com a equipe europeia até junho de 2027.

Veron pode jogar nas duas pontas. O técnico Pedro Caixinha entende que faltam extremos no Santos.

Na direita, o time conta apenas com Lucas Braga. Miguelito e Thaciano também são opções, porém são mais lentos e com características diferentes. Na esquerda, a opção é Guilherme. Soteldo seria outro candidato para a vaga, mas o venezuelano está atuando mais centralizado.

Até o momento, o Peixe anunciou cinco reforços para esta temporada. São eles: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. A diretoria também já se acertou com o meia Álvaro Barreal e encaminhou a chegada do volante Zé Rafael, do Palmeiras.