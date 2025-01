Recuperado de cirurgia no joelho, Piquerez volta a ser relacionado pelo Palmeiras após seis meses

O banco de reservas do Palmeiras terá uma novidade neste sábado, no jogo contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Piquerez, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a ser relacionado e fica à disposição do técnico Abel Ferreira.

O uruguaio se lesionou no dia 17 de setembro do ano passado, há seis meses, em um duelo diante do Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, nunca mais foi relacionado.