Ramón faz testes, e Corinthians encerra preparação para enfrentar o São Paulo pelo Paulista

Para o duelo, a equipe tem baixas certas como Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e Rodrigo Garro, com lesão no joelho. Por outro lado, o Timão deve contar com o retorno do goleiro Hugo Souza, que vinha sofrendo com amigdalite.

Ao bater Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa, todos por 2 a 1, o Corinthians se encontra invicto no Campeonato Paulista.

No momento, o Timão lidera o Grupo A e a classificação geral da competição, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol, o segundo colocado da chave, tem três unidades a menos.