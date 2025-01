São Paulo não perde para o Corinthians há cinco jogos; veja últimos confrontos

Ainda em 2023, as duas equipes se enfrentaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de setembro, no Morumbis. Ángel Romero abriu o placar para o Corinthians e Jonathan Calleri marcou os dois gols da virada do Tricolor.

Classificação e jogos Paulista

No ano passado, foram duas vitórias do São Paulo e um empate. O primeiro triunfo aconteceu no dia 30 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo. Arthur Sousa descontou. Essa foi a primeira vitória do São Paulo na casa do rival.

Pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro encontro aconteceu no dia 16 de junho, pela nona rodada, na Neo Química Arena. A partida terminou empatada em 2 a 2. Lucas Moura e Cacá (contra) marcaram para o São Paulo. Igor Coronado e Gustavo Silva anotaram os gols do Corinthians.

O último Majestoso aconteceu no dia 29 de setembro, pela 28ª rodada, no Estádio Mané Garrincha. Com gols de Lucas Moura, Robert Arboleda e André Silva, o Tricolor venceu por 3 a 1. Yuri Alberto marcou para o Timão.