Palmeiras toma virada do Novorizontino e perde invencibilidade na fase de grupos do Paulista

Raphael Veiga também tentou furar a retranca do Novorizontino. Aos 35 minutos, o meio-campista ficou com uma sobra na entrada da área e arriscou com a perna direita, mas finalizou por cima do gol.

Dono do primeiro tempo, o Palmeiras enfim conseguiu balançar as redes aos 41 minutos. Mayke disparou pelo lado direito e cruzou rasteiro na pequena área, onde Facundo Torres apareceu para chutar com precisão e marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Segundo tempo

A equipe de Abel Ferreira perdeu o controle da partida após a volta do intervalo e viu o Novorizontino deixar tudo igual aos 22 minutos.

Após uma cobrança de escanteio do time visitante, Allan tentou afastar a bola em uma dividida com Patrick e acabou acertando o jogador do Tigre. O árbitro não hesitou e assinalou o pênalti. Pablo Dyego cobrou a penalidade com perfeição, sem chances para Marcelo Lomba, e empatou o duelo em Barueri.

O Palmeiras se lançou ao ataque em busca do gol da vitória e quase balançou as redes aos 28, com Raphael Veiga. O meia aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou de longe, mas jogou por cima do gol. Aos 32, foi a vez de Luighi receber de Thalys dentro da área e arriscar mesmo sem ângulo, para fora.