Palmeiras terá volta de Veiga e promessas da base como titulares contra o Novorizontino; veja escalações

O Verdão está invicto no Estadual e lidera o Grupo D da competição, com sete pontos conquistados. Sem o Allianz, que receberá um show da banda Twenty One Pilots, a equipe volta a mandar um compromisso em Barueri após as reformas feitas no estádio.

Do outro lado, o Novorizontino ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O Tigre soma apenas dois pontos e, assim, está na lanterna do Grupo C.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O dono do apito é o árbitro Lucas Canetto Belotte, que será auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Luiz Flavio de Oliveira ficará à cargo do VAR.