Na estreia de Tiquinho, Santos perde do Velo Clube e chega a três jogos de jejum no Paulista

Na volta do intervalo, o Velo Clube entrou em campo mais ligado. Com menos de um minuto, Léo Campos arriscou de longe e levou perigo. Na sequência, brilhou a estrela de Gabriel Brazão. Daniel Amorim foi acionado na área e finalizou para boa defesa do goleiro. No rebote, o atacante cabeceou e parou mais uma vez no santista.

Com o relógio marcando seis minutos, o camisa 9 do Galo dominou com muita liberdade na entrada da área e finalizou para outra defesa de Brazão.

No lance seguinte, nada impediu o gol do Velo Clube. Depois de cobrança fechada de escanteio, a bola ficou viva na área e Luca Meirelles tentou afastar. A bola, porém, explodiu no peito de Daniel Amorim e morreu no fundo da rede.

Em desvantagem, o Santos tentou partir para cima. Mais uma vez, contudo, a equipe sofreu para ser perigosa. Com 26 minutos, Tiquinho recebeu de Guilherme e bateu cruzado, na rede pelo lado de fora.

O Velo, por sua vez, conseguiu controlar bem a partida e aproveitou para anotar o segundo gol aos 38 minutos. Sillas cobrou falta na área e Daniel Amorim apareceu sozinho para cabecear com precisão.

Já aos 45, o Peixe conseguiu descontar. O goleiro Dalton não conseguiu afastar o cruzamento e deixou na medida para Leo Godoy, que encheu o pé para descontar. A reação, entretanto, parou por aí.