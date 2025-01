Meia do São Paulo tira onda após título sobre o Corinthians: "Choram com a medalha de prata"

Com uma vitória no Majestoso disputado na manhã deste sábado, o São Paulo ganhou o pentacampeonato da Copinha, no Estádio do Pacaembu. Ainda no gramado, em êxtase pela conquista, o meia Matheus Alves tirou onda após o triunfo sobre o arquirrival Corinthians.

"Os amigos do outro lado falaram que iam nos amassar, que eles eram favoritos. Mas esqueceram que, do outro lado, tem o campeão de tudo, o supercampeão. Agora, eles choram com a medalha de prata e eu dou risada com a de ouro", disse o camisa 10 do São Paulo em entrevista ao Sportv.