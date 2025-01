Mayke vive expectativa de completar 300 jogos pelo Palmeiras: "Muito orgulho"

Jogador do atual elenco com mais tempo no Palmeiras, Mayke vive a expectativa de atingir a marca de 300 jogos com a camisa do Verdão, caso entre em campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília), diante do Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.

"Para mim, é uma felicidade enorme ter a possibilidade de atingir a marca de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, um clube gigante, que deu tantas alegrias e conquistas para mim e para a minha família. Ter o privilégio de estar aqui há quase oito anos, vencendo títulos e crescendo como jogador e como pessoa, é motivo de muito orgulho. Cada um desses 299 jogos foi bem especial e esse número mostra que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. Agradeço a Deus, à minha família, aos meus companheiros, às comissões técnicas, funcionários, diretoria e torcedores. Espero seguir escrevendo essa história com mais vitórias e conquistas", disse Mayke.

O lateral direito chegou ao Palmeiras em maio de 2017. Desde então, quase oito anos se passaram, e o jogador alcançou o status de um dos principais nomes da era vencedora da equipe. Ao todo, marcou oito gols, deu 24 assistências e conquistou 12 títulos.