Mano valoriza o elenco e destaca "objetivos grandes" do Fluminense na temporada

Na última quinta-feira, o elenco principal do Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca ao vencer a Portuguesa por 3 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro. O técnico Mano Menezes, na conversa com o grupo após o triunfo, valorizou o elenco e destacou que o time busca "objetivos grandes" na temporada.

Fechamos a preparação! Amanhã tem FLUMINENSE FOOTBALL CLUB em Cariacica!