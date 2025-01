Líder Napoli quebra invencibilidade da Juventus e embala sétimo triunfo no Italiano

Neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu a Juventus no Estádio Diego Armando Maradona e venceu por 2 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por André-Frank e Lukaku, enquanto Kolo Muani diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Antonio Conte embalou a sétima vitória seguida na competição. Assim, o time, líder do Italiano, chegou a 53 pontos. A Inter, que aparece logo atrás, apresenta 47 somados e dois jogos a menos. A Juventus, por sua vez, perdeu a primeira. A equipe somava até aqui oito vitórias e 13 empates. Com o revés, ficou estacionada em quinto lugar, com os mesmos 37.

O Napoli retorna aos gramados no domingo (2), contra a Roma, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico. Do outro lado, a Juventus encara o Benfica, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola na próxima quarta-feira, às 17h, no Juventus Stadium.