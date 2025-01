Líder do Português, Sporting supera o Nacional e aumenta vantagem para o Benfica

Neste sábado, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Nacional no Estádio José Alvalade, venceu por 2 a 0 e aumentou sua vantagem de pontos para o vice-líder Benfica. Francisco Trincão e João Simões balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Sporting chegou aos 47 pontos, na primeira colocação da tabela, e aumentou sua vantagem de pontos para o Benfica, vice-líder da competição, que mais cedo foi derrotado pelo Casa Pia. Do outro lado, com a derrota, o Nacional permaneceu com 19 somados, na 14ª posição.

O Sporting volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Bologna, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Na sexta, às 12h30, o Nacional recebe o Arouca, pela 20ª rodada do Português.