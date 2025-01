Lateral do Palmeiras, Marcos Rocha destaca importância de busca por título do Paulista

"Acho que (ajudar os mais jovens) também é um dos motivos da minha permanência, por ter renovado. Minha experiência, essa conduta profissional dentro do clube. O Palmeiras hoje tem uma estrutura muito boa na base, consegue preparar bem esses meninos para chegar já com uma maturidade, um pensamento profissional. Isso facilita também o nosso trabalho, facilita o trabalho do treinador. Na nossa primeira partida dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, sabíamos que poderia haver uma ansiedade e esses meninos conseguiram manter uma tranquilidade, nos ajudar a desenvolver um futebol tranquilo, com qualidade, e conseguimos a primeira vitória", comentou.

O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulista, com sete pontos, duas vitórias e um empate. A equipe joga neste sábado contra o Novorizontino pela quarta rodada do torneio. A bola rola na Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).