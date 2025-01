Internacional x Juventude: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

Os donos da casa tropeçaram na estreia do Estadual. O Internacional ficou no empate com o Guarany e precisa da vitória para não ficar pressionado pensando em classificação.

Já o Juventude começou o Gaúcho com vitória. Os visitantes derrotaram o Ypiranga e mira manter os 100% de aproveitamento.

POSIÇÕES NA TABELA



Internacional: 1 ponto em 1 jogo - 2º lugar no grupo B



Juventude: 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar no grupo C

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES