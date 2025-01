Há três anos, Endrick brilhava em título inédido do Palmeiras na Copinha

No dia 25 de janeiro de 2022, o Palmeiras conquistou, pela primeira vez em sua história, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 52ª edição de um dos torneios mais tradicionais do futebol de base teve como principal destaque Endrick, atual atacante do Real Madrid.

Com apenas 15 anos, o jovem palmeirense anotou seis tentos em sete jogos, sendo considerado o craque da competição e autor do gol mais bonito do torneio, feito na vitória diante do Oeste por 5 a 2.