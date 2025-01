Giro dos Estaduais: Com gol de ex-Palmeiras, Fortaleza derrota Horizonte na estreia pelo Cearense

Neste sábado, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza visitou o Horizonte no Estádio Domingão e venceu por 3 a 1. Renato Kayzer (2) e o ex-Palmeiras Breno Lopes balançaram as redes para o Leão do Pici, enquanto Waldson descontou para os mandantes.

Com o revés, o Fortaleza chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo B. Por outro lado, com o revés, o Horizonte permaneceu com três somados, agora na quarta posição da Chave A.