Em retorno do time titular, Flamengo derrota o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

Aos 48, após contra-ataque, Bruno Henrique finalizou, mas foi bloqueado pela zaga do Volta Redonda. Em um primeiro tempo praticamente de ataque contra defesa, o Fla dominou o rival, que não ameaçou, e foi para o intervalo em vantagem.

O Flamengo voltou com Arrascaeta, que pela primeira vez jogou com a camisa 10, no lugar de De La Cruz. O Rubro-Negro ampliou logo no primeiro minuto. Plata se aproveitou de erro do Volta Redonda na saída de bola, limpou a marcação, acertou um belo chute da entrada da área e fez um belo gol no Mané Garrincha: 2 a 0.

Aos três minutos, Michael recebeu pela esquerda e chutou na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, Bruno Henrique girou na área e mandou à esquerda, com perigo. Filipe Luís, aos 14 minutos, promoveu uma estreia no Flamengo. Ele colocou o atacante Juninho, contratado como reposição para Gabigol. Ayrton Lucas e Varela também entraram. Saíram Bruno Henrique, Alex Sandro e Wesley.

O Volta Redonda finalmente assustou o Flamengo. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, Sanchez ficou com o rebote e chutou. Rossi espalmou para escanteio. Foi a primeira finalização do Voltaço no jogo.

O Flamengo criou de novo com a genialidade de Arrascaeta. De letra, ele acionou Varela pela direita, mas o lateral-direito emendou para fora, aos 39 minutos. Com domínio do início ao fim, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 no Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA