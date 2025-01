Coritiba x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paranaense

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba recebe o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. As equipes estão na parte de cima da tabela e buscam a vitória para encostar nos líderes.

Enquanto o Coxa está na quinta posição, com seis pontos, o Furacão é o terceiro lugar, com sete. Ambos correm atrás do Cianorte, líder com nove.