Com gols de cabeça, São Paulo vira sobre o Corinthians e ganha o penta da Copinha

FIIIIIIIIM DE JOOOOOGO! O SÃO PAULO É CAMPEÃO DA COPINHA 2025!

São Paulo 3?? x 2?? Corinthians

???? Paulinho



?? Andrade#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lSh0PXiPIy

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 25, 2025

O São Paulo começou melhor na partida e tentou criar as melhores oportunidades. No entanto, a primeira grande chance de abrir o placar foi do Corinthians, aos 25 minutos da primeira etapa. Nicollas recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu rasteiro, mas a bola explodiu na trave.