Com gol de Haaland, Manchester City vira sobre o Chelsea e entra no G4 do Inglês

Neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Chelsea no Etihad Stadium e venceu por 3 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Gvardiol, Haaland e Phil Foden, enquanto Noni Madueke anotou o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Pep Guardiola emendou o sexto jogo invicto (quatro vitórias e dois empates) e pulou para a quarta colocação, agora com 41 pontos. Do outro lado, o Chelsea desceu para a sexta, com os mesmos 40 conquistados.

O Manchester City retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Brugge, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A partida acontece às 17h (de Brasília). Do outro lado, o Chelsea encara o West Ham na segunda-feira (3), pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 17h, no Stamford Bridge.