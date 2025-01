Internacional bate Juventude com dois de Borré e vence a primeira no Gaúcho

Neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional recebeu o Juventude no Estádio Beira-Rio e venceu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Borré.

Com o resultado positivo, o Colorado, que havia empatado com o Guarany de Bagé na estreia, conquistou o primeiro triunfo na competição e pulou para a primeira posição do Grupo B, agora com quatro pontos. Do outro lado, o Juventude ficou estacionado em segundo do Grupo C, com os mesmos três conquistados.

O Internacional retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o São José, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Juventude encara o Guarany de Bagé. Desta vez o jogo acontece às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.