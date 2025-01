Circuito Performance: atleta paulista faz a terceira melhor marca do mundo no arremesso de peso

A estreia do Circuito Performance de Atletismo/Esporte Clube Pinheiros, evento realizado pela Federação Paulista de Atletismo, foi em grande estilo. A primeira das oito etapas programadas para a temporada ocorreu neste sábado e abriu a programação dos 101 anos da FPA, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, com elevado índice técnico.

O evento reuniu atletas da categoria Adulto de São Paulo e outros estados brasileiros, e é destinado a competidores de alto nível, com foco em marcas de excelência e índices para eventos internacionais.

Um dos destaques ficou por conta do atleta Wellington Morais, do Esporte Clube Pinheiros, que marcou 20,64 metros no arremesso do peso, terceira melhor do ano no mundo até o momento.