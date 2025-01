Caixinha faz mudanças no Santos e deixa Tiquinho no banco contra o Velo Clube; veja escalações

O lateral direito Hayner e o atacante Wendel foram cortados por opção da comissão técnica.

Já o Velo Clube, dirigido por Guilherme Alves, terá: Dalton; Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha, Marcelo; Léo Campos, Léo Baiano, Felipinho e Pedro Favela; Jefferson Nem e Daniel Amorim.

O Santos tenta se recuperar após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o time aparece em segundo do Grupo B, com quatro pontos.

Do outro lado, o Velo Clube tenta desencantar no Paulistão. O time segue com zero ponto, na lanterna do Grupo D.