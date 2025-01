Bauru derrota Goiás e emenda terceira vitória seguida na Superliga masculina de vôlei

No primeiro set, o Bauru soube se impor e, com uma diferença de seis pontos (25 a 19), saiu na vantagem. Já no segundo set, o Goiás se recuperou e igualou tudo ao vencer pelo placar de 25 a 18.

O Sesi Bauru voltou a ficar com a vantagem no terceiro set, quando se destacou com sua defesa sólida e triunfou por 30 a 28. Já o quarto set foi novamente vencido pelo Sesi, que dominou o Goiás e foi mais eficiente nos saques, levando pelo placar de 25 a 20.