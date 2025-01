Arsenal bate Wolves e segue na vice-liderança do Campeonato Inglês

? Arsenal (@Arsenal) January 25, 2025

Com a vitória, o Arsenal continua na segunda posição do Campeonato Inglês e chega aos 47 pontos, seis a menos que o Liverpool. Já o Wolves segue perto da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 16 pontos.

O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Girona, pela Liga dos Campeões. Por sua vez, o Wolves recebe o Aston Villa no próximo sábado, às 14h30, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo

Em primeiro tempo marcado pela grande atuação dos goleiros, José Sá e David Raya garantiram o empate com boas defesas. Ainda na primeira etapa, Lewis-Skelly, lateral esquerdo do Arsenal, foi expulso aos 43 minutos.

No segundo tempo, o volante João Gomes foi expulso aos 25 minutos e deixou o Wolves também com 10. Aos 29, Martinelli conseguiu infiltrar pela direita e cruzou na área. Semedo não conseguiu afastar, e Calafiori bateu no canto de Sá para marcar o único gol da partida.