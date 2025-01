Água Santa x RB Bragantino: veja as prováveis escalações e onde assistir 

Neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino visita o Água Santa no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, às 16h (de Brasília).

O Bragantino é o terceiro colocado do grupo B, com três pontos. O Água Santa ainda não venceu na competição e ocupa a última colocação do grupo C sem pontuar.