Wendel e Hayner são cortados de jogo do Santos por opção de Caixinha

Lucas Braga foi outro que decepcionou no clássico. Ele entrou ainda no primeiro tempo, devido a lesão de Thaciano, mas foi sacado no decorrer da etapa final. Segundo o clube, ele ficou de fora da viagem por dores na lombar.

"Foi parte técnica. Na minha primeira palestra, disse que tinha histórico de substituição em 20 minutos. Podemos fazer cinco substituições em três pausas e não há regra sobre em quanto tempo podemos mexer. Ou que quem entra não pode sair. Vi que estava desequilibrado no meio-campo. Soteldo é muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Então temos que manter quem tem criatividade e equilibrar a equipe. Não tem a ver com o Lucas, com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe", disse o técnico.

Hayner, por sua vez, está sem prestígio com os torcedores alvinegros desde o ano passado. Nesta temporada, o lateral direito vem sendo usado um pouco mais avançado, porém também não agradou.

"Hayner entrou porque não temos mais opções de extremo, verticalidade. Ele tem muita capacidade física de pressionar e atacar espaço, fechando mais o corredor. Essa foi mais ou menos a história do jogo", detalhou Caixinha.

Para as extremidades, o treinador português relacionou o jovem Mateus Xavier. O atacante de 17 anos foi inscrito no Campeonato Paulista neste sábado.

Já para a vaga de centroavante, a novidade é Tiquinho Soares. O jogador de 33 anos foi anunciado nesta tarde e já viajou com o elenco.