Volante do Corinthians minimiza final da Copinha com torcida rival: "O jogo se decide nas quatro linhas"

Luiz Gustavo Bahia, volante titular do Corinthians sub-20, minimizou o fato da Copinha ser decidida com torcida única no domingo. Por ter melhor campanha, o São Paulo será o mandante do duelo e, portanto, apenas são-paulinos terão acesso ao Mercado Livre Arena Pacaembu, como recomenda o Ministério Público.

"A torcida às vezes influencia e às vezes não. Acho que nosso time está bem concentrado e creio que vamos fazer uma ótima partida, independente disso. O jogo se decide nas quatro linhas", comentou Bahia em entrevista coletiva.

Até pelo fato da final contar apenas com são-paulinos, o Corinthians abriu o último treino da equipe sub-20 antes da decisão, na Fazendinha. Bahia destacou o apoio da Fiel Torcida durante a atividade.