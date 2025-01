Vojvoda elogia estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, considerou positiva a atuação do Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste 2025. Na noite desta quinta-feira, a equipe cearense bateu o Moto Club, do Maranhão, por 2 a 0.

O treinador gostou principalmente do futebol apresentado no primeiro tempo no estádio Presidente Vargas. Depois do intervalo, o Fortaleza diminuiu o ritmo e, ainda assim, conseguiu marcar o segundo gol para definir o resultado.