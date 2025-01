Velo Clube x Santos: informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

O Santos visita o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe tenta se recuperar após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o time aparece em segundo do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Thaciano. O meia apresentou um processo inflamatório leve na coxa esquerda. Soteldo e Lucas Braga são outros que estão fora. O meia-atacante foi poupado devido a recente entorse no tornozelo esquerdo. Já o atacante está com dores na lombar.