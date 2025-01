Velo Clube x Santos: confira onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Depois de ganhar do Mirassol na estreia pela competição, o grupo comandado por Pedro Caixinha registrou um empate e uma derrota, com quatro pontos, na segunda posição, atrás do Guarani, que também soma quatro, mas se encontra à frente do Alvinegro Praiano por critérios de desempate.

De outro lado, o Velo Clube é um dos dois clubes que ainda não somaram pontos no Paulistão. Com três derrotas em três partidas disputadas (Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino), o time do interior paulista se encontra na quarta e última colocação da Chave D.