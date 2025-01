Tiquinho é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Tiquinho assinou um contrato válido até o fim de 2027. Ele estava no Botafogo. O clube carioca o usou como moeda de troca na negociação envolvendo Jair. Além do centroavante, o Santos ainda embolsará 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 75 milhões).

Com o atleta à disposição, portanto, o Alvinegro Praiano volta a campo neste sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.