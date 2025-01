São Paulo anuncia parceria com a marca SIL para clássicos contra o Corinthians no final de semana

Nos dias 25 e 26 de janeiro, a SIL Fios e Cabos Elétricos estará junto com o Tricolor Paulista em dois momentos especiais:

?? 25/01 - Final da Copinha, com a marca estampada nas mangas dos uniformes da categoria de base.

?? 26/01 - Pelo Campeonato Paulista, o time profissional... pic.twitter.com/VsxwTUPoef

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2025

No domingo, a empresa também marcará presença no segundo clássico contra o Corinthians do final de semana, desta vez pela quarta rodada do Campeonato Paulista, às 18h30, no Morumbis. Os jogadores do time principal também vão entrar em campo com o patrocínio da Sil na manga do uniforme.

"Apoiar o esporte é um grande legado que seguiremos construindo na história da Sil. Esse final de semana será duplamente festivo e estamos envolvidos nessa grande alegria de apoiar o São Paulo nesses clássicos que movimentam as torcidas paulistas", disse Silvio Barone Júnior, presidente da Sil Fios e Cabos Elétricos.