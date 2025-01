Santos não terá Soteldo e Thaciano, mas Tiquinho pode estrear contra o Velo Clube; veja relacionados

Assim, Caixinha fará mudanças na escalação em relação ao clássico. Na lateral direita, por exemplo, JP Chermont assumirá a vaga de Leo Godoy, titular nos últimos dois embates. No meio, a tendência é que Tomás Rincón volte aos 11 iniciais.

Um possível time é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme.

Além de Thaciano, Willian Bigode e Aderlan são desfalques. O atacante está em início de transição com a fisioterapia após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa direita. O lateral direito, por sua vez, segue se recuperando de cirurgia no joelho.

O Santos visita o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

