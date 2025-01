Santos inscreve mais dois Meninos da Vila no Campeonato Paulista

Já na Lista A, o Peixe tem 20 inscritos. São permitidos até 30 nomes. O clube, desta forma, ainda pode preencher as outras 10 vagas até o dia 11 de fevereiro. Em caso de classificação à próxima fase, a diretoria terá até o dia 28 de fevereiro para fazer quatro alterações na relação.

O Alvinegro Praiano volta a campo neste sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.