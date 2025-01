Reestreia de Oscar: os números do meia na vitória do São Paulo

O meia Oscar voltou a vestir a camisa do São Paulo na primeira rodada do Paulistão 2025. O jogador ganhou o prêmio de melhor em campo na vitória do Tricolor nesta quinta-feira à noite contra o Guarani, no Morumbis.

Oscar foi o principal reforço do São Paulo para a temporada. Ele trouxe um toque de qualidade ao meio-campo do Tricolor, apesar de ter sido substituído no segundo tempo contra o Bugre.