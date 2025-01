Pela 1ª vez na história, uma mulher irá apitar a final da Copinha

Marianna Nanni Batalha, de 32 anos, se formou como árbitra em 2017. No entanto, passou dois anos atuando como assistente de arbitragem. Somente em 2019, em uma partida do Campeonato Paulista Sub-15, que estreou como juíza. Até o momento, apitou 58 jogos, com a maioria sendo de competições femininas e de base.

Está não é a estreia de Marianna na história da Copinha: em 2022, a juíza apitou a vitória do Botafogo sobre o Aparecidense por 3 a 0. E, ainda na edição atual, já apitou dois jogos da fase de grupos - sendo um deles a vitória do São Paulo contra o Serra Branca, da Paraíba.

Também neste ano, apitou pela primeira vez na 1º divisão do Campeonato Paulista na vitória do Noroeste sobre o Velo Clube e no empate entre Inter de Limeira e Guarani.

Além da Marianna, ainda haverá mais duas mulheres na equipe de arbitragem na decisão deste ano. Juliana Vicentin Esteves estará em campo como quinta árbitra, enquanto a Amanda Matias Masseira será a 1ª assistente do VAR.

A final entre São Paulo e Corinthians acontecerá neste sábado, no Estádio do Pacaembu. A partida começará às 10h (de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e CazéTV (YouTube).