Palmeiras x Novorizontino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Do outro lado, o Novorizontino corre atrás da primeira vitória em 2025. A equipe interiorana acumulou dois empates e uma derrota nas primeiras três rodadas do Estadual. Na última terça-feira, o time empatou em 1 a 1 com a Inter de Limeira.

Os comandados do técnico Eduardo Baptista ocupam a terceira colocação do Grupo C, com dois pontos conquistados. O treinador não conta com o atacante Airton, expulso contra a Inter de Limeira.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025 (sábado)