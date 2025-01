Palmeiras busca manter tabu de quase 34 anos contra o Novorizontino

As equipes se enfrentaram pela última vez em 2024, pela semifinal do Paulista. Com gol de Endrick, o Verdão derrotou o time interiorano por 1 a 0, no Allianz Parque, e se classificou para a final.

A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília). O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulista, com sete pontos, enquanto o Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo C, com duas unidades.