Moscardo se desculpa por vexame em Brasil x Argentina, mas diz: 'Vamos para cima'

Nesta sexta-feira, no Estádio Misael Delgado, a seleção brasileira sub-20 foi atropelada pela Argentina por 6 a 0, em jogo válido pela estreia do Sul-Americano da categoria. Gabriel Moscardo, que entrou no intervalo da partida, pediu desculpas ao torcedor em nome de todo o time, mas deixou claro que não tem nada acabado para a Amarelinha no torneio.

"Primeiramente boa noite a todos. A gente sabe que não foi o resultado esperado, mas sabemos que é uma competição com muitos jogos, é a primeira partida, não estamos eliminados após esse resultado, em nome de toda a Seleção quero pedir desculpas ao torcedor que esteve acompanhando a gente nesta noite, demos o nosso máximo, nos entregamos, mas infelizmente não foi nosso dia", disse.

"Desculpa ao torcedor brasileiro, prometemos que vamos para a segunda partida, contra a Bolívia, sabendo que é a final do campeonato. Então nós vamos com tudo, não tem nada acabado, ainda é a primeira partida, não estamos eliminados e sabemos que somos historicamente a maior e melhor seleção do mundo, então não vamos abaixar a cabeça e vamos para cima da Bolívia na próxima partida", completou.