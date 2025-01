Mano Menezes elogia performances de Cano e Hércules em vitória do Fluminense

Os gols de Keno e Germán Cano que marcaram a vitória Tricolor no Luso Brasileiro! ?????? pic.twitter.com/3HKeT7VGyx

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 24, 2025

O volante Hércules também foi elogiado pelo treinador do Fluminense. Em sua estreia pelo time carioca, o jogador de 24 anos teve atuação segura.

"Eu gostei de todo mundo. O Hércules está dentro deste pacote do que foi apresentado pela equipe. Ele é um jogador de força, de retomada de bola e uma transição muito rápida. Seguramos um pouquinho, porque tem uma diferença grande do estágio que o adversário está e do que nós estamos", concluiu o comandante.

Com a vitória, o Fluminense alcançou os cinco pontos em quatro jogos no Campeonato Carioca, ocupando a sexta colocação. O próximo desafio do Tricolor é neste domingo, quando enfrentará o Madureira fora de casa, às 16h (de Brasília), pelo estadual.