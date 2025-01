Linha de metrô terá operação especial para clássico entre São Paulo e Corinthians; confira

Modo clássico ativado!

?? Garanta seu ingresso para o Majestoso > https://t.co/ju8he6vr8x#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lAea4TI10G

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2025

Outra estratégia será direcionar o público do jogo a utilizar a rua Ângelo Colluci, paralela à avenida Jorge João Saad, para entrar e sair da estação. O objetivo é proporcionar uma caminhada mais segura e ágil, pois a via estará interditada para o tráfego de veículos até a esquina entre as duas vias, onde fica um posto de combustível. Cartazes e placas com as informações de acesso ao estádio serão afixados na estação.

A concessionária orienta que os clientes planejem sua viagem com antecedência e sigam as orientações dos agentes para contribuir com um fluxo eficiente de pessoas.

O São Paulo chega para o clássico após uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, também no Morumbis. Já o Corinthians, que está com 100% de aproveitamento no Estadual, triunfou diante do Água Santa, em Itaquera, na última quarta-feira.