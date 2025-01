Funcionário da base do Corinthians é denunciado por assédio; clube se manifesta

Um funcionário do Corinthians que atua no departamento de futebol da base foi denunciado por assédio. A pessoa, que teve a identidade preservada pelo clube, foi desligada do cargo.

Segundo o Corinthians, via nota oficial, o clube adotou adotou as medidas necessárias para as apurações dos fatos e a investigação já está em andamento.

A diretoria do Corinthians teve acesso a imagens e prints de mensagens entre o acusado e alguns jogadores, alguns menores de idade, segundo UOL Esporte.