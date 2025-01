Ex-Fluminense e Palmeiras, Felipe Melo anuncia fim da carreira

Pela Seleção Brasileira, comemorou o título da Copa das Confederações de 2009. No ano seguinte, participou da campanha até as quartas de final do time comandado por Dunga na Copa do Mundo da África do Sul.

Veja abaixo o texto de despedida de Felipe Melo:

Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d'Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo.