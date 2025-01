Duelo de técnicos brasileiros marca o início da temporada chilena de 2025

A temporada chilena de 2025 terá seu pontapé inicial neste final de semana, quando começa a Copa do Chile. E logo de cara, no domingo, o calendário reserva um encontro de dois treinadores brasileiros que vêm ocupando espaço no cenário do futebol internacional. Medalhista de ouro como auxiliar técnico de André Jardine na Seleção nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Gustavo Leal comanda o Everton, que enfrenta a tradicional Universidad Católica, comandada por Tiago Nunes, ex-Corinthians.

Recém-contratado pelo Everton, equipe quatro vezes campeã chilena, Leal fará sua estreia no banco do time de Viña del Mar. Aos 38 anos, o jovem treinador já conta com a experiência de ter dirigido clubes na Eslováquia e no México, além de ter comandado as equipes de base do Fluminense, em Xerém, entre 2014 e 2019, participando da formação de jogadores como André (Wolves), Evanílson (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) e João Pedro (Brighton).

No México, Leal treinou o Atlético de San Luis, clube filial do Atlético de Madrid, entre 2023 e 24, e fez história ao levar a equipe, que tinha um dos menores orçamentos da Liga MX, pela primeira vez à semifinal do Campeonato Mexicano. Anunciado em dezembro pelo Everton, que pertence ao Grupo Pachuca - dono dos mexicanos Pachuca e León, que disputarão o próximo Mundial de Clubes da FIFA - o treinador vê com otimismo seu novo desafio no Chile.