Com Juninho e elenco principal, Flamengo divulga relacionados para partida do Carioca

#CRF pic.twitter.com/s6ZZpVZOKb

? Flamengo (@Flamengo) January 24, 2025

O confronto marca a estreia oficial da equipe principal do Rubro-Negro. A lista conta também com o novo reforço do time, Juninho. Substituto do ídolo Gabigol, o atacante custou € 5 milhões (R$ 31,2 milhões na cotação atual) e assinou com o clube até 2028.