Carille elogia estreia dos titulares do Vasco no Carioca

O Vasco estreou seu time principal no Campeonato Carioca na vitória desta quinta-feira contra o Madureira. O resultado serviu para o clube melhorar a classificação e também para o técnico Fábio Carille observar a produção das principais peças do elenco.

Com o placar de 2 a 0, o treinador gostou do que viu no jogo realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. Carille destacou que os trabalhos realizados na pré-temporada fizeram efeito em campo.