Brasileiros conquistam dois títulos no tênis em cadeira de rodas do Aberto da Austrália juvenil

Os brasileiros Vitória Miranda e Luiz Calixto conquistaram dois títulos de duplas no tênis de cadeira de rodas do Aberto da Austrália juvenil. Vitória competiu ao lado da belga Luna Gryp e Luiz com o norte-americano Charlie Cooper.

