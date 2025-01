Botafogo fecha parceria para melhorar recuperação de atletas

"Visando a recuperação eficaz e veloz dos nossos atletas com equipamentos de última geração no mercado, o Botafogo firmou uma parceria com a Mectronic para potencializar o Núcleo de Saúde e Performance. Bem demais", destacou o Glorioso nas redes sociais.

Fabio Azevedo, coordenador do departamento de fisioterapia do Botafogo, explicou o benefício dos novos aparelhos. "Estes equipamentos estão fazendo com que o Núcleo de Saúde e Performance mantenha o trabalho em alto nível", disse.