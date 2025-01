Allan Barcelos, técnico sub-20 do São Paulo, fala sobre a ausência de Ryan Francisco na final da Copinha

Neste sábado, São Paulo e Corinthians decidem a Copinha, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu. O treinador Allan Barcelos falou sobre a ausência de Ryan Francisco, artilheiro da competição, suspenso pelo número de cartões amarelos.

"O Ryan Francisco é um talento, um jovem promissor do clube. Ele vem se destacando desde o ano passado, sendo artilheiro em todas as competições em que consegue atuar e performar. Obviamente é uma ausência significativa para nós, mas, assim como na Copa São Paulo e ao longo de toda a temporada, nós colocamos todos os atletas para terem minutagem e com interações diferentes. Ou seja, tentando melhorar essa sinergia entre eles, para que busquem uma performance significativa do coletivo", disse Allan Barcelos.

Destaque na campanha do São Paulo, Ryan Francisco tem dez gols marcados em oito partidas. Na semifinal contra o Criciúma, o atacante marcou os dois gols da virada que colocaram o Tricolor na grande final. No entanto, o jogador recebeu seu segundo cartão amarelo na competição e está suspenso.